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Kayserispor'un prensipte anlaştığı Indrit Tuci kente geldi

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Arnavut hücumcu Indrit Tuci Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'un prensipte anlaştığı Indrit Tuci kente geldi

Bir taraftan transfer yasağını kaldırmaya çalışan Kayserispor’da diğer taraftan transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı takım anlaşma sağladığı Arnavut forvet Tuci’yi kente getirdi. Yirmi dört yaşındaki hücum oyuncusunun önümüzdeki günlerle takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor. Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, şu ana kadar 7 futbolcuyla anlaştı. Sarı kırmızılı kulüp yönetimi sezon başlamadan transfer yasağını kaldırarak prensip anlaşmasına vardıkları futbolcularla resmi sözleşme imzalamayı planlıyor.

Haber Merkezi

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