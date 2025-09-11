  • Haberler
Kayserispor'un prensipte anlaştığı Onugkha bugün şehre gelecek

Kayserispor'un prensipte anlaştığı Rus futbolcu German Onugkha'nın bugün Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

Kayserispor'un prensipte anlaştığı Onugkha bugün şehre gelecek

Kayserispor, 2025 – 2025 Sezonu 1’inci transfer ve tescil dömeninin bitmesine 2 gün kala Rus hücum oyuncusu German Onugkha ile prensipte anlaştı. Danimarka Ligi takımlarından Kophenang’da oynayan futbolcu ön alşaşma sonrası bugün Kayseri’ye gelmesi bekleniyor. Uzun süredir 9 numara transferi için uğraşan Kayserispor’un 59 maçta 28 gol 3 asistle oynayan futbolcu ile yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Merkezi

