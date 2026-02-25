Kayserispor’un prensipte anlaştığı Teknik Direktör Erling Moe şehre geldi



Kayserispor’da Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Erling Moe havayolu ile Kayseri’ye geldi.

Sezona Markus Gisdol ile başlayan ancak istediği performansı alamayınca yollarını ayıran Kayserispor devre arası Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic ile anlaşmıştı. Sarı kırmızılılarda alınan kötü sonuçların ardından Djalovic ile yollar ayrıldı. Sarı kırmızılılar son 2 maça Sportif Direktör Muhammed Türkmen yönetiminde çıktı. Kayserispor, 55 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı Erling Moe ile pensipte anlaştı. Deneyimli teknik adam Moe gece saatlerinde havayolu ile Kayseri’ye geldi. Erling Moe’yi havalimanı çıkışı Kayserispor Asbaşkanı Süleyman Akın bir grup taraftar karşıladı.