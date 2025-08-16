Kayserispor'un son transferi Benes, sağlık kontrolünden geçiyor
Kayserispor'un sezon öncesi 9'uncu transferi olan Slovak orta saha Laszlo Benes'i sağlık kontrolünden geçiriliyor. Daha sonra tecrübeli futbolcu ile resmi sözleşme imzalanacak.
İki sene süren transfer yasağını 2025-2026 sezonu öncesi kaldıran Kayserispor, 8 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar son olarak Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Benes’i kadrosuna kattı. Prensip anlaşmasına varılan ve dün Kayseri’ye gelen tecrübeli futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kontrolden sonra Slovak orta saha oyuncusunu ile sözleşme imzalanması bekleniyor.
Benes’in transferini duyuran MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Yıldız orta saha oyuncumuz László Bénes, sevdamız Kayserispor’a hayırlı olsun!” dedi.