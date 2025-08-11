Kayserispor'un stadyumu kapasite sıralamasında 9. sırada

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos tarihinde oynanan karşılaşma ile başladı. 22 Aralık 2025 tarihinde ligin ilk yarısı biterken, ikinci yarı 16 Ocak tarihinde oynanacak karşılaşma ile yeniden başlayacak. 2025-2026 sezonu 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak karşılaşma ile sona erecek.

Süper Lig’de mücadele edecek 18 takımın stadyum kapasiteleri sıralandığında ilk sırada 77 bin 563 kapasitesiyle Atatürk Olimpiyat Stadı, 2. sırada 53 bin 978 kapasitesi ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park yer alırken, 3. sırada 47 bin 430 koltuk kapasitesi ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bulunuyor. Kayserispor’un stadı RHG Enertürk Enerji Stadyumu ise 31 bin 856 kapasitesi ile 9. sırada yer aldı.

Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın stadyum kapasiteleri ise şu şekilde;

1.Atatürk Olimpiyat Stadı: 77.563 (Fatih Karagümrük)

2.Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park: 53.978 (Galatasaray)

3.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi: 47.430 (Fenerbahçe)

4.Beşiktaş Park: 42.445 (Beşiktaş)

5.Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu: 41.600 (TÜMOSAN Konyaspor)

6.Papara Park: 40.990 (Trabzonspor)

7.Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu: 34.829 (Kocaelispor)

8.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu: 33.303 (Yılport Samsunspor)

9.RHG Enertürk Enerji Stadyumu: 31.856 (Mondihome Kayserispor)

10.Gaziantep Stadyumu: 30.320 (Gaziantep Futbol Kulübü)

11.Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu: 29.307 (Corendon Alanyaspor)

12.Gürsel Aksel Stadyumu: 20.758 (Göztepe)

13.Eryaman Stadyumu: 20.560 (MKE Ankaragücü)

14.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu: 17.067 (Rams Başakşehir)

15.Çaykur Didi Stadyumu: 14.850 (Çaykur Rizespor)

16.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: 13.797 (Kasımpaşa)

17.Alanya Oba Stadyumu: 9.784 (Corendon Alanyaspor)

18.Pendik Stadyumu: 4.105 (Siltaş Yapı Pendikspor)