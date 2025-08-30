Kayserispor'un tarihi forması kapış kapış

Kayserispor’un 1960’lı yıllardaki ilk formalarından ilham alınarak tasarlanan retro forma, Kayseri halkından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Kayserispor’un retro forması hakkında bilgiler veren KSstore Mağaza Sorumlusu Tolga Türk, “Retro formaya İlgi çok büyük, çok sevdiler. Ve tulum şeklinde, Kayserispor'a yardım olduğunu bildikleri için de hiç ikilemeden alıyorlar.Retro formanın hikayesi, kuruluşumuzdaki ilk giyilen modelin forması. Hatta üzerine o zamanki giyilen resmi de koyduk. "60. Yıl Forması" diye özellikle beyan ettik ve aynı modeli yaptık, birebir çalıştık.Retro formanın fiyatı 4bin 338 lira. Retro formayı Galatasaray maçının olduğu gün satışa sunduk biz. O gün de inanılmaz bir yoğunluk vardı retro formaya. Normal sezon formalarımızdan daha yüksek bir şekilde neredeyse retro formayı sattık. Bir de bunların en büyük özelliği, burada numaralar var. Herkesin kendine ait bir numarası olacak. 1966 adet var bu formadan ve 0001'den başlıyor 1966'ya kadar. Yani bunu sen aldığın zaman 0161 senindir, bitti yani, bu kadar. Bunların ikincisi yok. İnsanlar getirip bunu imzalattı ve direkt çerçeve haline getirdi. Çoğu kimse giymiyor bile, direkt çerçevelettiriyor.1966 bizim kuruluş yıldönümümüz olduğu için 1967 tane yapma gereği görmedik. Ha, ikinci basım olur mu, bilmiyorum. Bu gidişle herhalde ikinci bir 1966 tane yapılabilir. Yani nostalji ve hayranlık çok büyük zaten. Özellikle futbolda çok seviyorlar yani nostaljiyi. Biz bazı tişörtlerimizde "retro tişört" diye yaptığımız, ne bileyim, "retro atkı" diye yaptığımız atkılarımız var. Bundan 20 yıl, 30 yıl önceki yapılan atkı kalitesini yaptığımız atkılarımız da var. İnsanlar çok seviyor onu. Yeni nesil bunlardan bir haber. Görünce hoşlarına gidiyor. "Ha demek ki babalarımız bunu kullanmış." falan diyorlar. Ne bileyim, dedesi, babasının babası belki de bunu kullandı birçoğu. O yüzden çok hoşlanıyorlar ve çok seviyorlar böyle şeyleri” diye konuştu.