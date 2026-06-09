Kayserispor’un teknik direktör adayı Atila Gerin, Eyüpspor ile yollarını ayırdı

1’inci Lig ekibi Kayserispor’da kısa süre önce gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Başkanlığa Ali Çamlı seçildi. Çamlı yönetiminde takımın başına getirilecek teknik direktör için görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda takımın hedefindeki ilk ismin Eyüpspor teknik direktörü Atila Gerin olduğu iddia edildi. Eyüpspor bugün yaptığı duyuruda Gerin ile yollarını ayırdığını açıklayarak, “4,5 yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin’e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.