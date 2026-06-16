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  • Kayserispor'un Umut Bulut'a ödeyeceği tazminata itiraz sonrası tutar düşürüldü

Kayserispor'un Umut Bulut'a ödeyeceği tazminata itiraz sonrası tutar düşürüldü

Kayserispor'da eski futbolcu Umut Bulut arasında görülen işçi alacakları davasında belirlenen 1 milyon 161 bin Euro ve 545 bin TL tazminat istinaf mahkemesinden döndü tazminat tutarı 487 Bin Euro ile 545 Bin TL olarak belirlendi.

Kayserispor'un Umut Bulut'a ödeyeceği tazminata itiraz sonrası tutar düşürüldü

Kayserispor Basın Sözcüsü ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Emir Akpınar, Kayserispor ile eski futbolcusu Umut Bulut arasında olan mahkeme ve tazminat ile ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Kulübümüz ile eski futbolcumuz Umut Bulut arasında devam eden işçi alacakları davasında, yerel mahkeme tarafından daha önce verilen ve kulübümüz aleyhine 1.161.000 Euro ile 545.000 TL ücret alacağının faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin karar, kulübümüz tarafından istinaf kanun yoluna taşınmıştır. Yapılan istinaf incelemesi neticesinde önceki karar kaldırılmış ardından Kayseri 6’ncı İş Mahkemesince yeniden yapılan yargılama sonucunda dava kısmen kabul edilmiş ve kulübümüz aleyhine hükmedilen tutar 487.000 Euro ile 545.000 TL ücret alacağı ve bunlara ilişkin faizler olarak belirlenmiştir. Böylece kulübümüz lehine önemli bir hukuki kazanım sağlanmış, önceki kararda hükmedilen Euro alacağı yönünden yaklaşık 674.000 Euro tutarında bir azalma gerçekleşmiştir. Süreç, kulübümüz hukuk birimi tarafından titizlikle takip edilmeye devam etmektedir " ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

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