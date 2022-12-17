Kayserispor'un yeni Başkanı: Müstafi İmam Ali Çamlı

Kayserispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’u Kadir Has Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konyaspor maçı sonrası görevi bırakacağının sinyalini veren Berna Gözbaşı’nın yerine Ali Çamlı tek listeyle genel kurulda aday oldu. Divan Başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı genel kurulda Çamlı başkanlığındaki yönetim kurulu oy birliği ile kabul edildi.

Kayserispor Başkanı seçilen Ali Çamlı yaptığı teşekkür konuşmasında, tek hedefinin kulübün başarılı olmasını ve borçlarının sıfırlanmasını sağlamak olacağını söyledi. Haksız eleştirilerin olmaması gerektiğini de belirten Çamlı bugüne kadar Kayserispor’a emek veren başta Berna Gözbaşı’na, eski başkanlara, Mehmet Özhaseki’ye, milletvekillerine Memduh Büyükkılıç’a ve herkese teşekkür etti.

KAYSERİSPOR YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER;

Ali Çamlı (Başkan)

Hüseyin Beyhan

Nurettin Açıkalın

Tufan Koç

Batuhan Samet Koç

Yücel Şahin

Erol Çetin

Veysel Serdar

Yusuf Hakan Özdemir

İlyas Yıldırım

Etem Mezgitli

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Ahmet Solak

Mehmet Baykan

Mehmet Yay

Cihan Şahin

Onur Gülener

Fatih İşçi

İsmail Eğin

Süleyman Akın

Seyit Mutier

Mustafa Altun

Savaş Balıkkuşu