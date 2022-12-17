Kayserispor'un yeni Başkanı: Müstafi İmam Ali Çamlı
Kayserispor olağanüstü seçimli genel kurulda yeni yönetim seçildi. Görevi bırakan Berna Gözbaşı'nın yerine iş insanı Ali Çamlı yeni başkan seçildi.
- 17.12.2022 13:46
- Güncelleme: 17.12.2022 13:46
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Kayserispor Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’u Kadir Has Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konyaspor maçı sonrası görevi bırakacağının sinyalini veren Berna Gözbaşı’nın yerine Ali Çamlı tek listeyle genel kurulda aday oldu. Divan Başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı genel kurulda Çamlı başkanlığındaki yönetim kurulu oy birliği ile kabul edildi.
Kayserispor Başkanı seçilen Ali Çamlı yaptığı teşekkür konuşmasında, tek hedefinin kulübün başarılı olmasını ve borçlarının sıfırlanmasını sağlamak olacağını söyledi. Haksız eleştirilerin olmaması gerektiğini de belirten Çamlı bugüne kadar Kayserispor’a emek veren başta Berna Gözbaşı’na, eski başkanlara, Mehmet Özhaseki’ye, milletvekillerine Memduh Büyükkılıç’a ve herkese teşekkür etti.
KAYSERİSPOR YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER;
Ali Çamlı (Başkan)
Hüseyin Beyhan
Nurettin Açıkalın
Tufan Koç
Batuhan Samet Koç
Yücel Şahin
Erol Çetin
Veysel Serdar
Yusuf Hakan Özdemir
İlyas Yıldırım
Etem Mezgitli
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
Ahmet Solak
Mehmet Baykan
Mehmet Yay
Cihan Şahin
Onur Gülener
Fatih İşçi
İsmail Eğin
Süleyman Akın
Seyit Mutier
Mustafa Altun
Savaş Balıkkuşu