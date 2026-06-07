Kayserispor’un Yeni İsim Sponsoru Metro Oldu

(RHA)- Kayserispor’un olağanüstü genel kurulunda yeni isim sponsoru Metro oldu. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sezonda 1. Lig’de Metro Kayserispor adıyla mücadele edeceği açıklandı.

Kayserispor Genel Kurulu’nda konuşan Kulüp Başkanı Ali Çamlı, sponsorluk anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çamlı, desteklerinden dolayı iş insanı Galip Öztürk’e teşekkür ederek, “Bir teşekkür de Galip Öztürk’e etmek istiyorum. Galip Bey artık Kayserisporlu. Kıymetli kızı Ayten Öztürk Ünal yönetimimizde yer alıyor ve kulübümüzün ismi Metro Kayserispor oldu” dedi.

Yapılan anlaşmayla birlikte kulüp, yeni sezonda resmi organizasyonlarda ve lig müsabakalarında Metro Kayserispor adıyla yer alacak. İsim sponsorluğunun kulübe önemli bir ekonomik katkı sağlaması beklenirken, yönetim bu iş birliğinin Kayserispor’un mali yapısına ve gelecekteki projelerine destek vereceğini ifade ediyor.

