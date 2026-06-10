Kayserispor'un yeni teknik direktörü Atila Gerin oldu

Gelecek sezon 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Kayserispor’da Erling Moe ile yapılan anlaşma sona ermişti. Sarı kırmızılılarda teknik direktörlük görevine son olarak Eyüpspor’da görev yapan Atila Gerin getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Atila Gerin. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.