Kayserispor'un yeni teknik direktörü Erling Moe için imza töreni düzenledi

Kayserispor’un prensip anlaşmasına vardığı ve dün şehre gelen teknik direktör Erling Moe için imza töreni düzenlendi. RHG Enertürk Enerji Stadyumunda gerçekleştirilen imza törenine Asbaşkan Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Mehmet Anadut, Alt Yapı Sorumlularından Ali Sofularlı, Hukuk İşler Sorumlusu Ali Fidan, Spotif Direktör Muhammed Türkmen ve bir grup taraftar katıldı.

SPORTİF DİREKTÖR MUHAMMED TÜRKMEN: ÜST SIRALARA DOĞRU TIRMANACAĞIZ

Sportif Direktör Muhammed Türkmen konuşmasında, “Özellikle Kayseri şehri için de çok önemli Hepinizin bildiği gibi bir süreç yaşadık. Sezona bir hocamızla başladık. Sonrasında ilgili sonuçlarla devam etmeyen bir süreç. Sonrasında bir başka hocamızla yolumuza devam ettik. Yine istediğimiz gibi devam etmeyen bir süreç. Sürecin sonunda bir iki haftalık bir anlaşmazlık iki haftalık bir süreç vardı. Bunu da sonrasında yeni hocamızla anlaşmaya vardık. Kendisi buraya geldiği için çok mutluyum. Inşallah yeni süreci son kısmını yeni hocamızla birlikte geçirip Kayserispor'la birlikte kaldık. Daha önce sıralara tırmandı. Daha iyi futbol oynadı. Ve beklentilerini karşıladığı bir dönem olarak hepimiz beklentilerimizi inşallah hem hocamızdan hem takımımızdan hem de camiamızdan Bugün hocamızın ilk günü. Bildiğiniz gibi bugün kendisiyle sözleşme imzalayacağız ve ardından takımla birlikte ilk antrenmanını yapacak. Umuyoruz ki iki haftalık pozitif ivmelenmiş bir süreç var. Hafta sonu Gençlerbirliği da inşallah oradan üç puan alarak bu yükselişimizi devam ettireceğiz. Tüm hedefimiz, amacımız bu” diye belirtti.

TEKNİK DİREKTÖR ERLİNG MOE: BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Daha sonra söz alan teknik direktör Erling Moe ise, “ Türkiye’de daha önce de çalışmıştım. Burada olmaktan mutluyum. Kayserispor'dan da böyle bir teklif geldiğinde projenin heyecan verici olduğunu düşündüm ve karar vermem çok uzun sürmedi. Çok zorlanmadım diyebilirim. Tabii ki benim adıma, ekibim adına önemli bir meydan okuma Yüzde yüzümüzü en iyimizi burada yapacağımızı ve hedeflerimize bu anlamda ulaşacağımızı düşünüyorum. Önümüzde bir süreç var ve bu süreçte neticeler almamız gerekiyor. Benim burada hedefim, iyi bir takım, iyi oynayan bir takım ve dolayısıyla mutlu bir takım oluşturmak. Takımın mutlu olması da şehri de etkileyecektir. Şehirdeki insanların da mutlu olmasına vesile olacaktır. Benim hedefim bu. Yapılacak çok fazla işimiz var. Yoğun çalışacağız. Bundan önce inişler ve çıkışlar olduğunu biliyorum. Ama bundan sonra daha çok çıkışın olduğu, hedeflerimize ulaşacak bir süreç umut ediyorum. Buraya gelmeden araştırma yaptım. Burada ilk çalışmamız gereken unsur oyunun topsuz alanı. Topsuz alanda çalışmayı geliştirmeliyiz” diye belirtti.

“İYİ HÜCUM EDEN BİR TAKIMIN TEMELİNİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Daha sonra gelen sorular üzerine açıklamasına devam eden Moe, “İlk çalışmamız gereken unsur oyunun topsuz kısmı. Topsuz alanda oyunu iyi bir şekilde geliştirmeliyiz. Birlikte hareket eden, top kazanan ve kazandığı toplarla hücuma çıkan bir takım oluşturmalıyız. Yakın oynayan birbiri için mücadele eden ve bu yakın oynadığı toplarla iyi hücum eden bir takımın temelini oluşturmak istiyoruz. Her santim için mücadele eden bir takım oluşturmak istiyoruz. Hedeflediğimiz bu. Takımın da buna iyi bir şekilde karşılık vereceğini düşünüyorum ve şunu da söylemek isterim ki top bizdeyken yani topa sahipken amacımız burada sadece topa sahip olmak olmayacak. Topa sahip olmanın anlamı sonuca gitmek olacak. Bir şeyler yaratmak için topa sahip olmalıyız. Kaptığı toplarla topa sahip olduğunda da ileriye giden bir takım oluşturmak istiyoruz. Son 2 maçta takım kağlten mücadele etti. Dolayısıyla bizim de bu süreçte bu kalpten oynamayı devam ettirmemiz gerekiyor. Oyunsal anlamda benzer fikirlere, düşüncelere sahibiz. Son iki maçta yakaladığımız bu pozitifliği havavı önümüzdeki maça da yansıtmak istiyoruz. Ekibimde Molde’de beraber oynadığım bir asistanım var. Geçmiş senelerde Sivassspor’da oynamış olan Hüseyin isimli antrenör var. Tabii ki kulübe hizmet etmiş hocalarla da devam edeceğiz. Daha sonra takviye gerekirse yaparız. Takım içim önemli olan doğru isimleri doğru yerlere yerleştirmemiz lazımTakımın çok yetenekli bir oyuncu grubu bir takım olduğunu söyleyebilirim. Ama benim için en önemlisi gördüğüm kadarıyla top kayıplarında çok takım halinde geniş yakalanmışız. Takım boyunun uzun ve genişliğinin fazla olduğunu gördüm. Ve bu top kayıplarından sonra da rakiplerimizin çok fazla pozisyon yakaladığını gördüm. Bu anlamda geliştirmemiz gereken noktalar olacak. Kompakt oyun bu anlamda çok önemli. Ama kompakttan kastım sadece eee topun arkasında olan değil. Bu şekilde rakip sahada kalabildiğinizde orada kaptığınız top ile gole gitmeniz mümkün olabiliyor. Çalışmalarımıza topsuz oyunla başlayacağız. Bu kazandığımız topu nasıl kullanacağımıza odaklanacağız. Bugün itibariyle antrenmanlara başlayacağız. Ve umut ediyorum ki son iki maçta aldığımız neticeler kalpten oynadığımız bu oyunu daha da geliştirerek sürdürebiliriz, devam ettiririz. Bu gelişimi sürdürürsek rakipleri korkutabilen bir takım haline gelebiliriz” diye belirtti. Daha sonra deneyimli teknik direktör ile 1.5 senelik sözleşme imzalandı. Kısa bir stadyum turu yapan Moe daha sonra kulüp tesislerine geçti.