Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi

Kayserispor’da Sergej Jakirovic’in takımdan ayrılmasının ardından Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılı kulübün yeni teknik direktörü Markus Gisdol havayolu ile Kayseri’ye geldi. Gisdol’u havalimanı çıkışında çok sayıda taraftar karşıladı.

Çiçek ve tezahüratlerle karşılanan Markus Gisdol Kayserispor formasıyla poz verdi.

Karşılama sonrası açıklama yapan Markus Gisdol, “Çok sıcak bir karşılama çok teşekkür ederim. Beklemediğim kadar güzel bir karşılama oldu. Teşekkür ediyorum” dedi.