Kayserispor’un yeni teknik direktörü Recep Uçar Kayseri’de

Süper Lig’de ilk dört haftada 3 beraberlik 1 galibiyet alan ve milli maç arasına 6 puanla giren Kayserispor’da teknik direktör Çağdaş Atan istifa etmişti. Kayserispor’da Atan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile prensip anlaşmasına varıldı. Prensip anlaşmasına varılan Recep Uçar, Kayseri’ye geldi. Recep Uçar’ı kulüp menajeri Yunus Akbulut ve taraftar karşılandı.

Havaalanında konuşma yapan Recep Uçar, “Burada bulunmaktan gerçekten mutluyum. Kayserispor’un başına geçmek benim adıma mutluluk verici. Şu anda 4 haftası biten ligde 6 puan toplayan bir Kayserispor var. Başkanımız ve yöneticilerimizle görüşmemiz neticesinde uzun süredir devam eden transfer tahtasının açılması bekleniyor. Bazı arkadaşlarımızın katılımıyla beraber oluşturabileceğimiz en iyi kadroyu oluşturup ligde iyi sıralar için mücadele etmek en büyük amacımız. Transfer tahtasının açılmasıyla takım için elbette belirlediğimiz isimler var ama bunların hepsinin üzerinden geçiyoruz, şu anda tesiste sportif başkanımızla beraber bir toplantı yapalım. Onların hepsinin üzerinden geçip takıma katabileceğimiz en doğru oyuncuları katmaya çalışacağız. Elbette ufak tefek değişiklikler olacak ama yaklaşık 1,5 senedir devam eden başarılı bir oyun var. Ufak tefek değişiklikler olmakla beraber benzer oyun yapısı devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘AMACIMIZ YAPABİLECEĞİNİN EN İYİSİNİ YAPABİLMEK’

Kayserispor’un Cumartesi günü evinde Gaziantep’i ağırlayacağı maç hakkında da açıklamalarda bulunan Uçar, “Bence zor bir maç, Gaziantep takımı her ne kadar lige iyi başlamasa da bu transferin son döneminde yeni teknik direktörleri ile beraber muhtemelen yeni oyuncuları katıp çok farklı bir motivasyonla gelecekler, muhtemelen belki de farklı oyun anlayışıyla ilk 4 haftadan tamamen bağımsız oynayacaklar, çok ama çok zor bir maç bizi bekliyor. Transfer döneminin sonunda, bir takım transfer sürecini bitirdikten sonrasında, şu an için net bir hedef koymak çok doğru değil. Alacağımız puanlar neticesinde ilerleyen haftalarda bunun cevabını verebiliriz. Şimdi vermek mümkün değil ama amacımız yapabileceğinin en iyisini yapabilmek, yapabileceğinin en yükseğini yapabilmek” şeklinde konuştu.

Kayserispor’dan ayrılarak Başakşehir ile anlaşan Çağdaş Atan’a da başarılar dileyen Uçar, “Futbolda her zaman bu takım değişiklikler olabiliyor. Hoca oraya gitti, ona da canı gönülden başarılar diliyoruz, yaptığı hizmetlerden dolayı, bu kulübe oyun anlamında, puan anlamında ciddi kazanımlar kazandırdı. Kendisine başarılar diliyorum. Umarım o orada, biz burada başarılı oluruz” dedi.