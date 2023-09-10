Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Kayserispor'da geçtiğimiz günlerde Çağdaş Atan'ın istifa etmesi nedeniyle boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

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  • 10.09.2023 18:42
  • Güncelleme: 10.09.2023 18:42
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar oldu

Transfer tahtasını açtırmaya çalışan Kayserispor’da sezonun ilk dört haftası 3 beraberlik 1 galibiyetle geçti. Geçen hafta Çağdaş Atan’ın istifasının ardından Sportif Direktör Murat Duman, takımın yeni teknik direktör için arayışlara girdi. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan Recep Uçar ile bugün anlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı kulüp Recep Uçar’ı kamuoyuna duyurdu.

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