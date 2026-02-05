Kayserispor'un yeni transferi Chalov: Meydan okumaya hazırım

  • Haberler
Kayserispor'un yeni transferi Fedor Chalov, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, 'Yeni bir meydan okumaya hazırım.

Takımın bir parçası olduğum için mutluyum” dedi. 
Kayserispor’un yeni transferi Rus forvet Fedor Chalov dün ilk idmanına çıktı. Futbolcu kişisel hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni bir meydan okumaya hazırım ve sevdiğim şeyi yapmaya devam etme şansı için minnettarım. Takımın bir parçası olduğum için mutluyum. Güveniniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

