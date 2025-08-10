Kayserispor'un yeni transferleri maç öncesi tribünleri selamladı
Kayserispor'un dün sözleşme imzaladığı 8 futbolcu Erciyes FK ile oynanan hazırlık maçından önce taraftarı selamladı.
Kayserispor’da 2 senelik transfer yasağı Cuma günü kaldırıldı. Dün sözleşme imzalanan João Mendes, Gideon Jung ve Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Abdülsamet Burak, Aaron Opoku ile kiralık olarak kadroya katılan Indrit Tuci ve Burak Kapacak taraftara tanıtıldı. RHG Enertürk Enerji stadyumunda 3’üncü Lig takımı Erciyes 38 FK ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesi sahaya çıkan yeni transferler taraftarı selamladı.