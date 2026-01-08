Kayserispor'un yeni transferleri takımla takımla çalışmalara başladı

Sezonun ilk yarısını küme düşme potasında tamamlayan Kayserispor’da yönetim devre arası transfer döneminde takviyeler yaptı. İlk olarak Gaziantep FK’dan Semih Güler’i transfer eden sarı kırmızılılar daha sonra Hatayspor’dan Görkem Sağlam ve Manchester United'den Sam Mather’i kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılı takımın son transferleri Kayserispor logosu ile ilk fotoğraflarını Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile çektirdi. Kayseri ekibinde yönetimin transfere engel borçları bu hafta ödeyerek transferlere resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.