  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'un yeni transferleri takımla takımla çalışmalara başladı

Kayserispor'un yeni transferleri takımla takımla çalışmalara başladı

Kayserispor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Semih Güler, Görkem Sağlam ve Sam Mather takımla çalışmalara başladılar.

Kayserispor'un yeni transferleri takımla takımla çalışmalara başladı

Sezonun ilk yarısını küme düşme potasında tamamlayan Kayserispor’da yönetim devre arası transfer döneminde takviyeler yaptı. İlk olarak Gaziantep FK’dan Semih Güler’i transfer eden sarı kırmızılılar daha sonra Hatayspor’dan Görkem Sağlam ve Manchester United'den Sam Mather’i kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılı takımın son transferleri Kayserispor logosu ile ilk fotoğraflarını Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile çektirdi. Kayseri ekibinde yönetimin transfere engel borçları bu hafta ödeyerek transferlere resmi sözleşmeyi imzalatması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yeşilhisar'da Hizmet Atağı: Başkan Taşyapan'ın Proje Tanıtımı
Yeşilhisar'da Hizmet Atağı: Başkan Taşyapan'ın Proje Tanıtımı
Çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 3 firari yakalandı
Aynı Kanala bir otomobil daha düştü
Aynı Kanala bir otomobil daha düştü
Polise çarparak kaçan alkollü sürücü tutuklandı
Polise çarparak kaçan alkollü sürücü tutuklandı
En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 133 vatandaş bilgilendirildi
En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 133 vatandaş bilgilendirildi
Mısırlı gazeteciden 15 Temmuz yazısı: 'Akar, bildiriyi imzalamayı reddetti'
Mısırlı gazeteciden 15 Temmuz yazısı: “Akar, bildiriyi imzalamayı reddetti”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!