Kayserispor'un yeni transferlerinden 7'si ilk resmi maçına çıktı

Kayserispor, Süper Ligin 2’nci haftasında dün Başakşehir’e konuk oldu. Sarı kırmızılılarda yeni transferlerden Denswil, Jung, Mendes ve Opoku müsabakaya ilk 11’de başladı. Kayseri ekibine yeni katılan Benes, Dorukhan ve Burak ise maça sonradan dahil oldu. Kadroya yeni kazandırılan Abdulsamed ile Tuci ise kadroda yer almalarına rağmen bu maçta forma şansı bulamadı.