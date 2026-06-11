Kayserispor’un Yeni Yönetiminden Başkan Büyükkılıç’a Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve gelen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yeni yönetim kurulu üyeleri ve takımın yeni teknik direktörü Atila Gerin’i makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette yeni sezon hazırlıkları, Kayserispor’un hedefleri ve şehirde sporun gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Sporun ve sporcunun yanında yer alan çalışmalarıyla dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Kayserispor’un Kayseri’nin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Kayserispor’umuzun Başkanı Ali Çamlı’ya, yönetimimize, teknik direktörümüz Atila Gerin ve ekibine yeni sezonda başarılar diliyorum. Şehrimizin takımı olan Kayserispor’umuzun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Samimi atmosferde gerçekleşen ve Çamlı’nın Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdiminde bulunduğu ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.