Kayserispor'un yeni Youssef Ait Bennasser şehre geldi
Süper Lig takımlarından Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Yousseff At Bennasser havayolu ile şehre geldi.
Kayserispor 2025-2026 sezonu öncesi transferlerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Samsunspor forması giyen 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Youssef At Bennasser ile prensipte anlaştı. Futbolcu bugün akşam saatlerinde havayolu ile Kayseri’ye geldi. Deneyimli futbolcu ile yarın sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.