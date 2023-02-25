Kayserispor Vakfı Mütevelli Heyeti'nden KS Store'a Ziyaret
Kayserispor Gönülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti görev dağılımını yaptıktan sonra ilk olarak vakfa bağlı KS Store'a ziyaret gerçekleşti.
- 25.02.2023 17:13
- Güncelleme: 25.02.2023 17:26
- 84
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor Gönülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti; görev dağılımını yaptıktan sonra ilk olarak vakfa bağlı KS Store’a ziyaret gerçekleşti.
Ziyarette; Başkan Abdullah Sezer, Başkan Yardımcısı Rifat Pehlivan, Sayman Emir Akpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Kırılmaz KS Store da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN