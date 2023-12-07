Kayserispor – Vanspor FK: 4-0

Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında, sahasında Vanspor FK'yı konuk eden Kayserispor, maçı 4-0'lık skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

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  • 07.12.2023 06:08
  • Güncelleme: 07.12.2023 06:08
Kayserispor – Vanspor FK: 4-0

Kayserispor maça baskılı başladı. Maçın 14’üncü dakikasında sağdan gelişen Kayserispor atağında Mane’nin ortasını iyi takip eden Baran Ali takımını öne geçirdi: 1-0. Müsabakanın 19’uncu dakikasında Ackah’ın ara pasını iyi takip eden Yiğit Emre Kayserispor’un ikinci golünü attı: 2-0. Müsabakanın 65’inci dakikasında Kayserispor alt yapısından yetişen Mehmet Eray skoru 3-0’a taşıdı. Oyuna sonradan giren Hayrullah Erkip, 69’uncu dakikada skoru belirleyen golü kaydetti: 4-0. Kayserispor bu galibiyet ile bir üst tura yükseldi. 
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, M.Ali Doğan, Bersan Duran
KAYSERİSPOR: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk.72 Berat Eskin), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk.63 Jeanvier), Hasan Ali Kaldırım (Dk.72 Muhammed Arıkan), Yiğit Emre, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Mane (Dk.63 Hayrullah Erkip), Bahoken, (Dk.72 Talha Sarıaslan)
VANSPOR FK: Bekir Demircan - Şerif Doğan, Ahmet Özkaya, Furkan Sakı (Dk.60 Abdulkadir Akyüz), Abdülcebrail Akbulut (Dk.70 Hivan Özkurt), Zafer Göktuğ, Eren Kiyağ (Dk.78 Mert Beler), Onurcan Güler (Dk.60 Mehmet Can), Yusuf Şengüler, Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Dk.70 Ömer Bilici) 
GOLLER: Dk.14 Baran Ali, Dk.19 Yiğit Emre, Dk.65 Mehmet Eray ve Dk.69 Hayrullah Erkip (Kayserispor).

1ha

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