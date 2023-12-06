Kayserispor, Vanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Kupası'na üçüncü Tur'da katılan Kayserispor, Iğdır FK'yı mağlup ederek dördüncü tura yükselmişti. Hafta sonu Trabzonspor'u mağlup eden Kayserispor, ara vermeden Vanspor maçı hazırlıklarına başlamıştı. Bugün yapılan antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Kayserispor, maç saatini beklemeye koyuldu. Kayserispor ile Vanspor yarın oynanacak olan maç saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.