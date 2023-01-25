Kayserispor ve Ali Çamlı disiplin kuruluna sevk edildi

 Kayserispor ve Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş ile oynanan maçın ardından 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'hakaret' gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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  • 25.01.2023 12:11
  • Güncelleme: 25.01.2023 12:11
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Kayserispor ve Ali Çamlı disiplin kuruluna sevk edildi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan Yukatel Kayserispor ve Başkan Ali Çamlı’nın disiplin kuruluna sevk edilmesi kararı çıktı. 

Yapılan açıklamada, “Yukatel Kayserispor Kulübü’nün 22.01.2023 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig müsabakasındaki  ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi” denildi. 

ALİ ÇAMLI DA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da, Beşiktaş maçı sonrası hakem odası yakınlarında kullandığı sözler nedeniyle disipline sevk edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübü Başkanı ALİ Çamlı’nın aynı müsabakadaki ‘hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 24.01.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi” ifadelerine yer verildi.

1ha

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