Kayserispor ve Erciyes 38 FK, PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, Alanyaspor deplasmanı sonrası, Erciyes 38 FK ise Malatya Yeşilyurtspor ile oynadığı Play – Off 2'nci Tur rövanş maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Süper Liginin 33’üncü haftasında ve 3’üncü Lig Play – Off 2’nci turunun ardından disiplin sevkleri açıklandı. Kayserispor taraftarı Alanyaspor deplasmanında, ‘çirkin ve kötü tezahürat’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Erciyes 38 FK ise, ‘saha olayları’, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’, ‘talimatlara aykırı hareketi’, ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ sebebiyle PFDK'ya sevki edildi. Ayrıca mavi–siyah–beyazlı takım idarecisi Hüseyin Alper Aslan, ‘sportmenliğe aykırı hareketi’, Ufuk Gezeroğlu, ‘talimatlara aykırı hareketi’, kulüp doktoru Hüseyin Durmaz ‘saldırı’ gerekçesiyle ve kulüp görevlisi Mehmet Karakuş ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.