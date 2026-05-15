Kayserispor Veda Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Süper Lig ekibi Kayserispor, sezonun son maçında evinde karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig ekibi Kayserispor, ligin 33’üncü haftasında Alanyaspor’a 3-1 yenilmesinin ardından ligin bitimine 1 hafta kala küme düştü. Ligin son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erling Moe yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma, pas kondisyon ve çift kale maç yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.