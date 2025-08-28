Kayserispor yabancı kontanjanını doldurdu

Sezon öncesi yasağı kaldırarak takviyelere başlayan Kayserispor'da 12 olan yabancı futbolcu kontenjanı oldu. Sarı kırmızılılar 2003 doğumlu futbolcu takviye yağmak için kontanjanda yer açması gerekiyor.

Kayserispor yabancı kontanjanını doldurdu

Kayserispor yönetimi 2 sezon süren transfer yasağını 2025 – 2026 sezonu öncesi kaldırdı. Mevcut kadroda Hosseini, Carole, Ackah, Ali Karimi, Cardoso, Mane olmak üzere 6 yabancı kaldı. Transfer döneminde Denswil, Jung, Benes, Mendes, Opoku ve Tuci’yi olmak üzere 6 yabancı transfer eden Kayserispor yabancı kontanjanını doldurdu. Sarı kırmızılılar 01.01.2003 ve daha sonrası doğumlu 2 yabancı futbolcu daha transfer edebilecek.  Kayseri takımının  01.01.2003 yılından önce doğmuş yabancı futbolcu transfer edebilmesi için kadrosundaki alacağı futbolcu kadar kontenjanda yer açması gerekiyor.

