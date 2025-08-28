Kayserispor yönetimi 2 sezon süren transfer yasağını 2025 – 2026 sezonu öncesi kaldırdı. Mevcut kadroda Hosseini, Carole, Ackah, Ali Karimi, Cardoso, Mane olmak üzere 6 yabancı kaldı. Transfer döneminde Denswil, Jung, Benes, Mendes, Opoku ve Tuci’yi olmak üzere 6 yabancı transfer eden Kayserispor yabancı kontanjanını doldurdu. Sarı kırmızılılar 01.01.2003 ve daha sonrası doğumlu 2 yabancı futbolcu daha transfer edebilecek. Kayseri takımının 01.01.2003 yılından önce doğmuş yabancı futbolcu transfer edebilmesi için kadrosundaki alacağı futbolcu kadar kontenjanda yer açması gerekiyor.