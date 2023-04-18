Kayserispor yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Geçen hafta İstanbul deplasmanında Galatasaray’a farklı mağlup olan Kayserispor ara vermeden Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Süper Ligin 30’uncu hafta müsabakaları bugün, yarın ve Perşembe günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Kayserispor hafta içi mesaisinde yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligin 29’uncu haftasında farklı mağlup olan iki takımın maçı saat 17.00’de başlayacak. Kayserispor’un Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören Majid Hosseini bu maçta forma giyemeyecek.