Kayserispor yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Kayserispor, Süper Ligin 30'uncu haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
- 18.04.2023 18:24
- Güncelleme: 18.04.2023 18:24
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Geçen hafta İstanbul deplasmanında Galatasaray’a farklı mağlup olan Kayserispor ara vermeden Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı. Süper Ligin 30’uncu hafta müsabakaları bugün, yarın ve Perşembe günü oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Kayserispor hafta içi mesaisinde yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligin 29’uncu haftasında farklı mağlup olan iki takımın maçı saat 17.00’de başlayacak. Kayserispor’un Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören Majid Hosseini bu maçta forma giyemeyecek.
1ha
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