Kayserispor yarıyıl tatilinde alt yapı seçmeleri gerçekleştirdi

 Kayserispor, okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilerek akademi takımları için seçme gerçekleştirdi. 

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  • 01.02.2023 16:36
  • Güncelleme: 01.02.2023 16:36
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Kayserispor yarıyıl tatilinde alt yapı seçmeleri gerçekleştirdi

Kayserispor yönetimi okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilerek alt yapı seçmesi yaptı. Alt yapı antrenörleri tarafından gerçekleştirilen seçmelerde yetenekli görülen isimler ikinci seçmelere kalmaya hak kazandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Alt Yapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Altun, “ Pandemi nedeniyle 2 senedir gerçekleştiremediğimiz alt yapı seçmelerini okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilerek yapmak istedik. 2011 ila 2016 doğumlular arası  320 çocuğumuz başvurdu. Burada antrenörlerimiz raporu doğrultusunda 68 çocuğumuzu alt yapımıza kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu seçmelerin ikinci ayağı da olacak. Şuan kulübümüz bünyesinde U10 ve U11 kategorilerine kadar inildi. U9, U8 hatta U7’ya kadar inmeyi planlıyoruz. U13 yaş kategorisine kadar bütün sporcularımızı kendimiz bulmak istiyoruz. Daha sonrada kaliteli bir eğitimle yetiştirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

1ha

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