Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam kulüp tesislerinde yaptığı idmanlar devam etti
- 31.07.2023 09:24
- Güncelleme: 31.07.2023 09:24
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Sezona kulüp tesislerinde hazırlanan Kayserispor, ikinci etap kampına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve kuvvet çakışması yaptı. Çakışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.
1ha
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