Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Sezona kulüp tesislerinde hazırlanan Kayserispor, ikinci etap kampına bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve kuvvet çakışması yaptı. Çakışma yaklaşık 1.5 saat sürdü.