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Kayserispor, yeni sezon mesaisini Erciyes'te sürdürüyor

1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor, yeni sezon mesaisini Erciyes'te sürdürüyor

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Atila Gerin yönetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas organizasyonları üzerinde çalışırken, antrenmanın son bölümünde kondisyon ağırlıklı program uygulandı.

Haber Merkezi

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