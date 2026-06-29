Kayserispor yeni sezona bugün başlayacak

Kayserispor, 2026–2027 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

Kayserispor yeni sezona bugün başlayacak

2026–2027 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek idmana ilk etapta genç futbolcuların katılması bekleniyor. Sezon öncesinde kulüp başkanlığına yeniden Ali Çamlı'nın getirildiği Kayserispor'da, teknik direktörlük görevine ise Atila Gerin getirildi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek ilk antrenmanların ardından sezon öncesi planlaması şekillenecek.

Haber Merkezi

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