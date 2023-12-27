Kayserispor yenilgiyle başladı, yenilgiyle bitirdi

Kayserispor, 2023 yılında 38 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 42 maça çıktı. Sarı Kırmızılılar, yenilgi alarak başladığı 2023 yılını yine yenilgi ile noktaladı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası kategorilerinde mücadelesini sürdüren Kayserispor, 2023 yılında 38 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı Kırmızılılar, 19 kez kazanıp 15 kez yenilirken 8 maçta da berabere kaldı.

2023 yılına 4 Ocak’ta oynadığı ve 4-2 mağlup olduğu Karagümrük maçı ile start veren Kayserispor yılın son maçında deplasmanda Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Sarı Kırmızılılar, 2023 yılının ilk yarısına tekamül eden 2022-2023 sezonunda 21 Süper Lig maçına çıktı ve 8 galibiyet 3 beraberlik 10 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar, aynı dönemde 2 Türkiye Kupası maçı oynadı ve 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Kayserispor, 2023 yılının ikinci yarısına tekamül eden 2023-2024 sezonunda ise 17 Süper Lig maçına çıktı. 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alan sarı kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda oynadığı 2 maçı da kazandı.