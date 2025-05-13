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Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Kayserispor, dün konuk ettiği Antalyaspor'u da yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çartartarak 11'inci sırada yer buldu.

Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Kayserispor, Süper Ligin 35’nci hafta kapanış maçında Antalyaspor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar akdeniz ekibini Cardoso’nun attığı 3 golle yendi. Kayseri ekibi bu galibiyetle puanını 44’e çıkartarak 11’inci sırada yer buldu. Ligde en son 38’inci haftada Gaziantep FK’ye mağlup olan Kayserispor, daha sonra Hatay, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Rizespor’u yenerken Fenerbahçe ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Dün de Antalyaspor’u mağlup eden Kayserispor yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Sarı – kırmızılılar ayrıca küme düşme potasından çıkarak 11’inci sıraya yükselmiş oldu.

Haber Merkezi

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