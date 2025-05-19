Kayserispor yerini korudu
Kayserispor, sezonun 36'ncı haftasında Galatasaray'a mağlup olmasına rağmen yerini koruyarak haftayı 11'inci sırada tamamladı.
Kayserispor, haftaya 44 puanla 11’inci sırada girdi. Dün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan 3-0’lık yenilgi ile ayrılan Kayserispor 7 hafta sonra maç kaybetti. Kayseri ekibi yenilmesine rağmen 11’inci sıradaki yerini korudu. Kayserispor, düşme potasındaki takımların puan kaybetmesinden dolayı matematiksel olarak da ligde kalmayı garantiledi.