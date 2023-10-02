Kayserispor Yöneticisi Samet Koç, Çağdaş Atan için lokma dağıttırdı

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Çağdaş Atan için lokma dağıttırdı.

Kayserispor’da görev yaptığı süreçte camianın büyük takdirini toplayan ancak Başakşehir’in teklifini kabul ederek Kayseri’den ayrılan Teknik Direktör Çağdaş Atan için lokma dağıtıldı. Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Samet Koç, İstanbul Kadıköy’deki Sögütlüçeşme Camii’nde, Teknik Direktör Çağdaş Atan hayrına 10 bin kişiye lokma dağıttırdı.

Samet Koç, "Kayserispor, herkesin hayallerinden de ideallerinden de bütçelerinden de büyüktür. Kayserispor hepimizin baş tacı, gözümüzün nurudur. Dün de öyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak" dedi.