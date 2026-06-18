  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor yönetimi Ali Çamlı başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kayserispor yönetimi Ali Çamlı başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi

Ali Çamlı başkanlığındaki Kayserispor Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantısını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Kayserispor yönetimi Ali Çamlı başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kayserispor’da 7 Haziran’da yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda yeniden seçilen Ali Çamlı idaresinde yönetim kurulu ilk toplantısını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Ali Çamlı, bir buçuk sene sonra yeniden Kayserispor başkanlığına seçilmişti. Göreve geldiği tarihten itibaren mali sorunlarla ilgilenen Kayserispor yönetimi bugün tesislerde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı ile alakalı olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Toplantıda kulübümüzün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuş; yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ele alınmıştır. Ayrıca kulübümüzün devam eden mali yükümlülükleri, sürdürülebilir mali yapı hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve sportif başarıyı destekleyecek projeler hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Kayserispor’umuzun menfaatleri doğrultusunda alınan kararların takip edilmesi ve gündemdeki konuların değerlendirilmesine devam edilmesi amacıyla bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 29 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulumuz, şehrimizin en önemli ortak değeri olan Kayserispor’umuzu daha güçlü yarınlara taşımak adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir” ifadelerinde bulunuldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Otomobile giren yılan ekipleri harekete geçirdi
Otomobile giren yılan ekipleri harekete geçirdi
Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk 'Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz'
Anahtar Parti İl Başkanı Öztürk; “Biz bugünden yarına seçime hazır olarak ilerliyoruz”
TOKİ'deki kadın cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis
TOKİ'deki kadın cinayetinin sanığına ağırlaştırılmış müebbet hapis
Melikgazi'nin yaz kurslarında geri sayım başladı
Melikgazi’nin yaz kurslarında geri sayım başladı
GençTek Robot Futbol Ligi'nde Büyük Final Heyecanı
GençTek Robot Futbol Ligi’nde Büyük Final Heyecanı
Bakan Kurum ve Yumaklı, Yarın Kayseri'ye Geliyor
Bakan Kurum ve Yumaklı, Yarın Kayseri’ye Geliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!