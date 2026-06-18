Kayserispor yönetimi Ali Çamlı başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kayserispor’da 7 Haziran’da yapılan seçimli olağanüstü genel kurulda yeniden seçilen Ali Çamlı idaresinde yönetim kurulu ilk toplantısını kulüp tesislerinde gerçekleştirdi. Ali Çamlı, bir buçuk sene sonra yeniden Kayserispor başkanlığına seçilmişti. Göreve geldiği tarihten itibaren mali sorunlarla ilgilenen Kayserispor yönetimi bugün tesislerde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı ile alakalı olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Toplantıda kulübümüzün mali, idari ve sportif gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuş; yeni sezon hazırlıkları, teknik ekip yapılanması, transfer çalışmaları, mevcut futbolcu kadrosunun durumu ve kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ele alınmıştır. Ayrıca kulübümüzün devam eden mali yükümlülükleri, sürdürülebilir mali yapı hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve sportif başarıyı destekleyecek projeler hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Kayserispor’umuzun menfaatleri doğrultusunda alınan kararların takip edilmesi ve gündemdeki konuların değerlendirilmesine devam edilmesi amacıyla bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 29 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulumuz, şehrimizin en önemli ortak değeri olan Kayserispor’umuzu daha güçlü yarınlara taşımak adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir” ifadelerinde bulunuldu.