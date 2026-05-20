Kayserispor yönetimi, genel kurul kararı sonrası kayıplarda
Kayserispor'un küme düşmeyi garantilemesinin ardından Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alan yönetimi son maç olan Konyaspor müsabakasına ve dün yapılan kritik toplantıya katılmadı.
Sezon boyunca puan cetvelinde alt sıralarında yer alan Kayserispor, sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala küme düşmeyi garantiledi. Hafta sonu oynanan Konyaspor maçı ile dün Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıya son toplantıya sarı kırmızılı kulüp yönetiminden kimse katılmadı. Konyaspor maçında sadece başkan Yardımcısı Süleyman Akın yer alırken dün yapılan toplantıya Nurettin Açıkalın yönetiminden kimse katılmadı.