Kayserispor yönetimi: Hedefimiz rayından çıkan takımın geleceğini tekrar yoluna koymak

 Kayserispor Yönetimi,  FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından Andrea Bertolacci'ye 1 milyon 976 Bin Euro ödeme kararı sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Göreve geldiğimiz günden beri tek hedefimiz rayından çıkan bu takımın geleceğini tekrar yoluna koymaktır' denildi.

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  • 03.06.2023 18:42
  • Güncelleme: 03.06.2023 18:42
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Kayserispor yönetimi: Hedefimiz rayından çıkan takımın geleceğini tekrar yoluna koymak

Kayserispor 2021 – 2022 sezonu devre arası transfer döneminde İtalyan futbolcu Bertolacci ile anlaştı. 12 Ocak 2022 tarihinde Kayserispor ile 2.5 senelik sözleşme imzalayan Andrea Bertolacci 3 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesini tek taraflı fesh ederek takımdan ayrıldı. Alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvuran Bertolacci haklı bulundu. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kayserispor’un İtalyan futbolcuya 1 milyon 976 Bin Euro ödemesine hükmetti. 

Kayserispor’dan konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklmada, “Büyük Kayserispor taraftarları; göreve geldiğimiz günden beri tek hedefimiz rayından çıkan bu takımın geleceğini tekrar yoluna koymaktır. Göstermiş olduğumuz gayreti akamete uğratanlara rağmen pes etmeyecek ve yeni sezon transferlerini Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan’ın verdiği rapor doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Dün FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından açıklanan Andrea Bertolacci kararına hepimiz tepkiliyiz ancak şu bilgilerinde göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Sn. Ali Çamlı geçtiğimiz sezon Asbaşkanlık görevinden 10.01.2022 tarihinde istifa etmiştir, istifasının temel sebebi Bertolacci transferidir. Bu transfere karşı olduğunu hem dönemin Kayserispor Başkanına hem Fatih Karagümrük Başkanına ifade etmesine ve tüm itirazlarına rağmen sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle görevinden istifa etmiştir. Bertolacci transferi 2022 yılı Ocak ayının hemen başında yapılmış ve 12.01.2022 de yürürlüğe girmiştir. Bu transfer nedeniyle Fatih Karagümrük’e 590.000 Euro ve 2.065.000 TL ( KDV dahil ) bonservis ödemesi yapılmış ve oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin 2021 – 2022 sezonunun ikinci devresi 550.000 Euro, 2022 – 2023 ve 2023-2024 sezonları 1.200.000 Euro olmak üzere toplam 2,5 yıllık sözleşme tutarı 2.950.000 Euro imzalanmıştır.

Kulüpte bulunduğu süre içerisinde takıma sağladığı katkıyı siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Oyuncu 21.11.2022 tarihinde alacaklarını bahane göstererek kulübümüze fesih bildiriminde bulunmuştur. Tekrar geldiği kulübe dönen oyuncu ülkemizdeki güncel asgari ücret birimi üzerinden ödemeyle orada oynamaya devam etmiştir. 17.12.2022 tarihinde Başkan seçilen Sn. Ali Çamlı’nın görevde bulunmadığı dönemde yapılan, kendisi tarafından doğru bulunmamış bu mantık dışı oyuncu transferini yaptığına dair eleştirileri kabul etmediğimizi saygıyla kamuoyuna duyururuz” denildi.

1ha

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