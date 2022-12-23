Kayserispor yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Kayserispor'da geçen hafta yapılan genel kurul sonrası oluşan yeni yönetim, kendi arasında görev dağılımı yaptı.
- 23.12.2022 17:19
- Güncelleme: 23.12.2022 17:19
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Kayserispor’da geçen hafta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a tek aday olarak giren Ali Çamlı kulüp başkanı olmuştu. Çamlı başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.
Görev dağılımı şu şekilde açıklandı: Başkan Ali Çamlı, Asbaşkan Tufan Koç, Başkanvekili Nurettin Açıkalın, Başkan Yardımcısı Erol Çetin, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Başkan Yardımcısı - Mali İşler Sorumlusu Ethem Mezgitli, Başkan Yardımcısı -Organizasyon Sorumlusu Yücel Şahin, Başkan Yardımcısı Tesis Sorumlusu İlyas Yıldırım, Dış İlişkiler Sorumlusu Veysel Serdar, Altyapı Sorumlusu Yusuf Kaan Özdemir, Basın Sözcüsü Samet Koç.