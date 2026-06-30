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Kayserispor yönetiminden iflas talebi açıklaması: Algı oluşturma çabaları

Kayserispor yönetimi açılan iflas davasına ilişkin, 'kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabalarını üzülerek takip etmekteyiz' açıklamasında bulundu.

Kayserispor yönetiminden iflas talebi açıklaması: Algı oluşturma çabaları

Kayserispor yönetimi tarafından tarafından futbolcu menajeri Uğur Avadan’ın açtığı iflas davası ile ilgili açıklama yapıldı.  Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz aleyhine açılan iflas davasına ilişkin kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı oluşturma çabalarını üzülerek takip etmekteyiz. Oysa davayı açan tarafın vekili, 15.01.2026 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu resmî dilekçede, aynı TFF UÇK kararı kapsamında müvekkilinin Kayserispor’dan herhangi bir alacağının kalmadığını açıkça beyan etmiş, kulübümüzü ibra etmiş ve bu beyana dayanarak kulübümüz hakkındaki transfer yasağının kaldırılmasını talep etmiştir. Bugün ise aynı hukuki sürecin iflas davasına konu edilmesi, davacı tarafın kendi resmî beyanlarıyla dahi çelişmektedir. Hukuki dayanaktan yoksun bu davanın, yargılama sonunda reddedileceğine dair en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır. Kayserispor’un kurumsal itibarını hedef alan algı çalışmalarına karşı tüm hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

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