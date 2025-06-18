Kayserisporda kombine yenileme tarihi açıklandı

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada yeni sezon öncesi kombine yenileme dönemi tarihleri açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserispor'umuzun 2025-2026 futbol sezonununda RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan Kombine yenileme dönemi 23 Haziran 2025 Pazartesi 11:00 da başlıyor. 2024/2025 sezonu kombine sahibi taraftarlar kombine yenileme döneminde 23 Haziran – 29 Haziran tarihleri arasında kendi koltuklarını %20 indirimli olarak satın alabileceklerdir. Genel satış dönemi 30 Haziran Pazartesi saat 11:00 da başlayacaktır. Genel satış döneminde 2024/2025 sezonu kombine sahibi olan taraftarlar farklı tribünlerden %20 indirimli olarak kombinelerini alabileceklerdir. Kombine satışları sadece Kayserispor logolu Passolig Kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine satışı için taraftarların Kayserispor logolu Passolig Kartlarının E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatmaları gerekmektedir.

Satın alınan kombineler sezon içerisinde en fazla 3 defa başka bir kişiye maçlık olarak transfer edilebilecektir. Galatasaray - Fenerbahçe – Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında kombineler transfere kapalı olacaktır. Kombine işlemlerinde tüm kredi kartlarına vade farklı 3, 5 ,9 ,12 taksit imkanı ile satış işlemi yapılacaktır” açıklamasında bulunuldu.