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Kayserisporda kombine yenileme tarihi açıklandı

Kayserispor'da 2025 – 2026 sezonu Kombine yenileme döneminin 23 Haziran'da genel satışın 30 Haziran'da açılacağı açıklandı.

Kayserisporda kombine yenileme tarihi açıklandı

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada yeni sezon öncesi kombine yenileme dönemi tarihleri açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserispor'umuzun 2025-2026 futbol sezonununda RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan Kombine yenileme dönemi 23 Haziran 2025 Pazartesi 11:00 da başlıyor. 2024/2025 sezonu kombine sahibi taraftarlar kombine yenileme döneminde 23 Haziran – 29 Haziran tarihleri arasında kendi koltuklarını %20 indirimli olarak satın alabileceklerdir.  Genel satış dönemi 30 Haziran Pazartesi saat 11:00 da başlayacaktır. Genel satış döneminde 2024/2025 sezonu kombine sahibi olan taraftarlar farklı tribünlerden %20 indirimli olarak kombinelerini alabileceklerdir. Kombine satışları sadece Kayserispor logolu Passolig Kart sahiplerine yapılacaktır. Kombine satışı için taraftarların Kayserispor logolu Passolig Kartlarının E-Bilet kullanım süresini 31 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatmaları gerekmektedir. 
Satın alınan kombineler sezon içerisinde en fazla 3 defa başka bir kişiye maçlık olarak transfer edilebilecektir. Galatasaray - Fenerbahçe – Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında kombineler transfere kapalı olacaktır. Kombine işlemlerinde tüm kredi kartlarına vade farklı 3, 5 ,9 ,12 taksit imkanı ile satış işlemi yapılacaktır” açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi

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