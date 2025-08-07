Kayserisporla Esteghlal, Nazon konusunda büyük ölçüde anlaştı
Kayserispor'da forma giyen ve İran takımı Esteghlal FC ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Duckens Nazon'un transferinin an meselesi olduğu öğrenildi.
Kayserispor’da yeni sezon hazırlıkları devam eden Kayserispor’da transfer yasağının bugün yarın tamamen kalkması bekleniyor. Sarı kırmızılılarda takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımla yolların ayrılması beklenen isimlerin olduğu öğrenildi. Kayserispor’da Haitili futbolcusu Nazon için İran takımı Esteghlal FC ile anlaşıldığı ve transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. CSKA Sofya’dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Kayserispor formasıyla 33 maçta 9 gol atmıştı.