Kayserisporla sözleşmesi biten Carlos Mane veda mesajı yayınladı



Kayserispor formasıyla 5 sezon mücadele eden Carlos Mane, sarı kırmızılı camia için veda mesajı yayınladı.

2021 – 2022 sezonu öncesi Rio Ave takımından transfer edilen Carlos Mane’nin sözleşmesi Kayserispor’da 5 sezon forma giyen 32 yaşındaki futbolcu veda mesajı yayınladı. Tecrübeli futbolcu yayınladığı veda mesajında, “Merhaba Kayserispor, Öncelikle, Kayserispor’a bağlı geçirdiğim bu 5 yıl boyunca bana güç verdiği için Allah’a şükrediyorum. Mücadele, özveri ve unutulmaz anılarla dolu geçen 5 yılı hayatım boyunca unutmayacağım. Bugün, benim için sadece bir takım olmanın çok ötesine geçen Kayserispor’a veda etme zamanı geldi. Burası benim için bir yuva, bir aile ve hem hayatımın hem de kariyerimin çok önemli bir parçası oldu. Başkanıma, yöneticilerimize, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve bu yolculukta birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yıllar boyunca bana gösterdikleri destek, saygı ve dostluk için minnettarım. Özellikle Berna Gözbaşı, Ali Çamlı, Nurettin Açıkalın ve Baki Ersoy’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kayserispor taraftarlarına da özel bir teşekkür borçluyum. İlk günden itibaren sevginizi ve desteğinizi hissettim. İyi günlerde de zor zamanlarda da her zaman yanımızda oldunuz. Kulübe duyduğunuz tutkuyu ve her maçta takıma verdiğiniz gücü asla unutmayacağım. Başım dik ayrılıyorum. Çünkü her zaman profesyonel oldum, kulübe saygı duydum ve bana izin verildiği ölçüde bu forma ve bu şehir için elimden gelen her şeyi verdim. Kalbim büyük bir minnettarlık ve unutulmaz anılarla dolu olarak ayrılıyorum. Kayserispor’a ve bu büyük kulübün bir parçası olan herkese gelecekte başarılar, mutluluklar ve büyük zaferler diliyorum. Bu kulüpte yaşadığım her şey için teşekkür ederim. Kayserispor’a olan sevgim sonsuza kadar sürecek” ifadelerini kullandı. Mane 133’ü lig olmak üzere 147 maçta forma giydi.