Kayserisporlu 4 futbolcuya milli davet

Kayserisporlu Arif Kocaman, Carlos Mane, Ali Karimi ve Olivier Kemen milli takıma davet edildi.

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  • 01.09.2023 21:11
  • Güncelleme: 01.09.2023 21:11
Kayserisporlu 4 futbolcuya milli davet

Kayserispor’un genç stoperi Arif Kocaman, ümit milli takımımızın 12 Eylül Salı günü İtalya ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosuna dahil edildi. Ayrıca Kayserisporlu Olivier Kemen Kamerun A Milli takımına, Portekiz ve Ali Karimi ise İran A milli yakın kadrosuna dahil edildi. Kayserispor’da milli takımlara çağırılan futbolcular Antalyaspor maçının ardından kamplara katılacak.

1ha

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