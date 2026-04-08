Kayserisporlu Aras Çelik U16 milli takımına çağırıldı

U16 Millî Takımımızın 15-20 Nisan tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da düzenlenecek UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosu açıklandı. Daha önce U14 ve U15 kategorilerinde de bir çok kez milli takım kampına davet edilen Kayserisporlu futbolcu U16 milli takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Nisan Pazar günü saat 18.00'deİstanbul’da toplanacak. U16 milli takımımız 15 Nisan’da Gürcistan, 17 Nisan’da Kuzey İrlanda ve 20 Nisan’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.