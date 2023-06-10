Kayserisporlu Arif Kocaman’a milli davet

Ümit Milli Futbol Takımının gelecek hafta Azerbaycan ve Bosna Hersek ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. TFF tarafından açıklanan listede Kayserisporlu genç stoper Arif Kocaman da yer aldı.

Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Ümit Milli Takımımızın 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ve 20 Haziran Salı günü Bosna Hersek ile İstanbul'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna Kayserispor’umuzdan Arif Kocaman davet edildi. Milli takımımıza başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.