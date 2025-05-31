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Kayserisporlu Baran Ali Gezek, Ümit Milli takıma çağırıldı

Kayserisporlu genç futbolcu Baran Ali Gezek, Ümit Milli takımımızın Karadağ ve Arnavutluk ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Kayserisporlu Baran Ali Gezek, Ümit Milli takıma çağırıldı

Ümit Millî Takımımızın, 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile İstanbul'da oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Kayserispor’dan Baran Ali Gezek de dahil edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 2 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te İstanbul’da toplanacak. Ümit Millî Takımızın Karadağ ve Arnavutluk ile oynayacağı iki karşılaşma da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Alt yaş milli takım kategorilerinde defalarca kez forma giyen Baran Ali Gezek ilk kez Ümit Milli takım kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi

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