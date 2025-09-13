Kayserisporlu Baran Ali, kiralık olarak Eyüpspor’a gitti

Transfer döneminin son dakikalarında Kayserispor’da bir ayrılık daha yaşandı. Mezitlispor’da başlayan ve 12 yaşında Kayserispor’a transfer olan Mersinli Baran Ali Gezek, 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Kayserispor ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak Eyüpspor’a gönderildi. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Baran Ali, 20 yaşına kadar Süper Lig’de 40 maçta forma giymiş ve Ümit Milli Takım’a seçilmiş, gelecek vadeden çok önemli bir oyuncu. Bugün son dakika ismi geldiğinde bunu bir fırsat transferi olarak gördük. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladık ve şimdiden opsiyonu kullanacağımızı öngörüyoruz. İnşallah Baran Ali bize sahada büyük katkılar sağlayacak, burada gelişimini sürdürecek ve A Milli Takım’a kadar yükseleceğine inanıyoruz. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘EYÜPSPOR’A KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Baran Ali Gezek ise, Eyüpspor’a katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, “Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Burada sahada elimden gelenin en iyisini vermek ve takım arkadaşlarımla birlikte başarılı bir sezon geçirmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.